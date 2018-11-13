حامد بن زايد: الإمارات رسّخت مكانتها وجهة عالمية لحوار «الطاقة»

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، النسخة الـ21 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2018)، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: «استطاعت دولة الإمارات وأبوظبي، بفضل دعم ومتابعة القيادة، ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للحوار المتعلق بقطاع الطاقة العالمي».

وأضاف سموّه أن «هذا الحدث المهم الذي يشهد مشاركة كبريات شركات النفط والغاز العالمية والوطنية، يعكس ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد التقدم والتطور الذي تحقق في هذه الصناعة على مدى السنوات الماضية».

وأعرب سموه عن «ثقته بأن النقاشات التي سيشهدها الحدث والرؤى الاستشرافية التي ستقدم خلاله من قادة القطاع والخبراء، سيكون لها أثر كبير في واقع ومستقبل قطاع النفط والغاز العالمي».

وعقب افتتاح «أديبك» قام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بجولة على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة، واطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

وقام سموه بزيارة الجناح الياباني، ثم جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجناح شركة «أرامكو» السعودية.

ورافق سموه في الجولة كل من وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وأمين عام المجلس الأعلى للبترول، حمد مبارك الشامسي، ووزير الطاقة في السعودية، خالد الفالح، ووزير الطاقة المصري، طارق الملا، وعدد من كبار المسؤولين.