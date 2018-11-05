«فض المنازعات»: تسهيلات في السداد للمستأجرين مخالفي «الإقامة» بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه أعطى أولوية في الفترة الماضية للأفراد المشمولين بمبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، إذ تم تقديم مساعدات للمخالفين لشروط الإقامة، ممن لديهم مطالبات مالية في قضايا إيجارية، من ضمنها تقسيط مبلغ المطالبة أو القبول بالتكفيل.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «المركز أعطى أولوية في الفترة الماضية لدعم المبادرة والمشاركة في إنجاحها، عبر تسهيل أمور أولئك الموقوفين على ذمة مطالبات مالية مرتبطة بدعاوى إيجارية».

وأضاف أن «المركز يقوم بذلك بطرق عدة، عن طريق تقسيط مبلغ المطالبات المالية في القضايا الإيجارية، أو بإحدى طرق التكفيل: (إحضار جواز سفر، أو كفالة شخص آخر)، فضلاً عن تسهيل بقية الإجراءات مع إدارات المركز، بهدف سرعة استخراج الأوراق المطلوبة من المركز، لتعديل الأوضاع القانونية لأولئك المخالفين».

وأوضح موسى أنه «في حال الدفع، أو التكفيل، فإنه يتم تزويد الشخص المعني ما يفيد بموقفه من القضايا المرفوعة عليه من المركز، بناء على قرار سريع من قاضي التنفيذ إلى الجهات المسؤولة، وذلك بعد عملية إيداع مبلغ المطالبة، أو التكفيل».

وأكد أن المركز مستمر في دعم المبادرة، بعد تمديد فترتها حتى الأول من ديسمبر المقبل، وتسهيل الإجراءات على هؤلاء المخالفين لشروط الإقامة بالدولة، ممن عليهم قضايا إيجارية، مشدداً على أن المركز يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في القيام بدورها، بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.

ولفت إلى أن المركز يراعي البُعد الاجتماعي عند تطبيق القانون، مبيناً أن الأمر يسير في اتجاهين داخل المركز: يد تطبق القانون، وأخرى تحنو على الحالات الإنسانية التي من الممكن أن تظهر أثناء تنفيذ الأحكام.