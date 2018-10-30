"اتصالات" تفوز بجائزة أفضل شركة قطاع خاص في مبادرات التوطين على مستوى الخليج العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت "اتصالات" انجازاً جديداً بفوزها بجائزة "أفضل شركة قطاع خاص في مبادرات التوطين" في منطقة الخليج العربي وذلك في القمة الحكومية الدولية السادسة للموارد البشرية 2018 التي انعقدت مؤخراً في العاصمة أبوظبي، وذلك بتنظيم وزارة التوطين والموارد البشرية في الدولة و بمشاركة 350 من كبار الخبراء والمختصين الدوليين في كافة مجالات إدارة الموارد البشرية من جميع أنحاء العالم.

وتفصيلاً، فازت شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بجائزة أفضل شركة في تنفيذ مبادرات التوطين ضمن قائمة مختصرة ضمت عدداً من كبريات شركات القطاع الخاص المتنافسة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في اليوم الثاني لانعقاد القمة، ضمن جوائز الخليج للموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص في دورتها السادسة.

حيث استحقت اتصالات هذه الجائزة بعد نجاحها في تنفيذ سياسات وإجراءات مبتكرة لتوظيف المواهب الوطنية، بالإضافة الى تبني "اتصالات" لبرامج التوطين المختلفة، وتضمين خطة التوطين في استراتيجيتها الأساسية، فضلاً عن إطلاقها برامج خاصة للمواطنين كـ "برنامج قادة المستقبل" لتمكين العنصر المواطن ليصبح أحد قادة المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "اتصالات" يونس عبدالعزيز النمر: " نفخر في "اتصالات" بتحقيقنا هذا الإنجاز الصادر من هذا التجمع الإقليمي، وقد نالت "اتصالات" جائزة "أفضل مؤسسة خاصة في مبادرات التوطين" على نطاق الخليج، لتنفيذها لعددٍ كبيرٍ من مبادرات التوظيف لمواطني دولة الإمارات، حيث أسفرت هذه الجهود في رفع نسبة التوطين إلى 48% من مجموع عدد موظفي الشركة في جميع الإدارات".

وأضاف النمر: "إن مبادرات التوطين التي قامت بها "اتصالات" إنما تأتي معطوفة على القناعة الراسخة لديها بأن التوطين واجباً والتزاماً وطنياً، مشيراً إلى أن الشركة قد قطعت شوطاً طويلاً من السير خلف توجهات القيادة الرشيدة التي تهدف لرفع نسبة توظيف المواطنين في جميع مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعكفت على تنفيذ استراتيجية دائمة تتمحور حول المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني والزيادة في نسبة توظيف مواطني الدولة عبر كافة دوائر الشركة في جميع مناطق الدولة، لافتاً إلى أن "اتصالات" قد شاركت في كافة مبادرات التوطين من مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مثل مبادرة المسرعات الحكومية بمتابعة وزارة الموارد البشرية والتوطين لرفع نسبة التوطين في الدولة، والتي اجتزنا فيها أسقف التوقعات المعلنة خلال أول 100 يوم في العام الحالي 2018، كما تشرفنا بأن نكون جزءاً فاعلاً في مبادرة (أبشر) التي قضت باستقطاب وتدريب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وقد حققت "اتصالات" النتائج المرجوة منها على الوجه الأكمل وفق المعدل الزمني للمبادرة التي تمت برعاية وزارة شئون الرئاسة".

وكانت "اتصالات" قد قامت بإنشاء مراكز جديدة متطورة لخدمة العملاء في كلٍ من رأس الخيمة والفجيرة والعين، بهدف توظيف المواطنين في هذه المناطق، لتنضم الى بقية مبادرات التوطين في الشركة.

وفي مجال التدريب قامت "اتصالات" بتدريب أكثر من 6400 مواطن ومواطنة في الفترة من يناير 2015 إلى ديسمبر 2017 حيث تلقوا مجموع 2025 من الدورات التدريبية المتوسطة والمتقدمة، ومنذ بداية هذا العام 2018 تم الحاق أكثر من 1550 من مواطني الدولة لبرامج تدريبية غطت ما مجموعه 6290 يوماً تدريباً.

كما قامت "اتصالات" برفع معدل نسبة التوطين خلال السنوات الأربع السابقة إلى 48%، وبلغت نسبة المواطنين 74% من موظفي الدرجات القيادية العليا، و50% من الدرجات القيادية المتوسطة، كما وصلت نسبة المواطنات العاملات في "اتصالات" 73% من بين المجموع الكلي للنساء العاملات في الشركة.

كما نفذت "اتصالات" "برنامج قادة المستقبل" بالتعاون مع كبرى المؤسسات البحثية والأكاديمية العالمية، ومنذ بداية البرنامج تم تخريج نحو 400 مواطن، و103 من المواطنين سيتم تخرجهم في الربع الأول من العام 2019.