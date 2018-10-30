«الإمارات للاتصالات المتكاملة»: زيادة عدد المشتركين في تطبيقات التواصل المدفوعة عبر الإنترنت

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بأنها أوشكت على الانتهاء من التحضيرات لنشر تقنية الجيل الخامس في عدد من المناطق والمجمعات الكبرى في الدولة قريباً، متوقعة إطلاق 1000 محطة لـ«الجيل الخامس» بنهاية عام 2020، لافتة إلى أنها رصدت أخيراً نمواً متزايداً بقاعدة المشتركين في خدمات تطبيقات التواصل المدفوعة عبر الإنترنت.

وذكرت أنها تعتزم رفع عدد المواقع التي تتوافر فيها خدمة «واي فاي الإمارات» إلى 450 موقعاً بحلول نهاية العام الجاري، على أن تصبح الخدمة متاحة في جميع الأماكن العامة بالدولة.

الجيل الخامس

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، التابعة لها علامة «دو»، عثمان سلطان، إن «الشركة تجري حالياً اللمسات الأخيرة لنشر تقنية الجيل الخامس في عدد من المناطق والمجمعات الكبرى في الدولة، مثل موقع معرض (إكسبو 2020 دبي)، ومنطقة برج خليفة وجزيرة ياس بأبوظبي وغيرها».

ولفت سلطان في تصريحات صحافية، إلى «إجراء الشركة بالتعاون مع شركائها اختبارات ميدانية على تقنيات شبكة الجيل الخامس في مناطق مختارة من الدولة»، موضحاً أن «الاختبارات بدأت في الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت الشركة في تدشين أول مواقع تقنية الجيل الخامس، محققة معدل سرعة تحميل بلغ 1.5 غيغابت في الثانية».

وأضاف أنه «تم الانتهاء أخيراً من تجربة تجارية للخدمة، حيث استعرضت الشركة خلالها خاصية الواقع المعزز عبر شبكة البث الرادوية، ما يجعلها متاحة في المستقبل القريب للمستخدمين»، مبيناً أنه في ما يتعلق بعدد المحطات المتوقعة للجيل الخامس، فإن «الشركة تتطلع لإطلاق أكثر من 1000 محطة بنهاية عام 2020».

ملامح المستقبل

وتابع سلطان أن «الشركة أجرت أيضاً اختبارات على شبكة الجيل الخامس غير المستقلة ضيقة النطاق، فيما تخطط لاختبار شبكة الجيل الخامس المستقلة ضيقة النطاق خلال العام المقبل»، مشيراً إلى أن «الشركة تمكنت خلال العام الجاري من اختبار تقنية الألياف عبر الهواء، بما يصل إلى 800 ميغابايت لتوفير خدمات اتصال لاسلكي ثابتة، فضلاً عن اختبار تقنية الجيل الخامس بالموجات الميلليمترية ( 28 غيغاهيرتز)».

وتوقع أن «يسهم التحوّل الكامل نحو تبني تكنولوجيا الجيل الخامس في تغيير ملامح المستقبل الذكي بشكل كامل لسكان الإمارات، لا سيما في ما يخص كيفية استخدامهم لأجهزتهم المتصلة»، لافتاً إلى أن «(الإمارات للاتصالات المتكاملة) تركز حالياً على دراسة وتجربة حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس ووسائل مصادقتها والركائز الأساسية التي تحتاجها».

البنية التحتية

وأفاد سلطان بأن «الشركة تعمل حالياً على إجراء اختبارات ميدانية على أنظمة البنية التحتية الهجينة المدمجة، التي تعتبر أنظمة معيارية مصممة ليتم توسيعها من خلال إضافة وحدات إضافية»، مشيراً إلى أنه «تم تصميم هذه الأنظمة بشكل أساسي للعمليات الخاصة بالتخزين والحوسبة وستسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوفير بنية تحتية أكثر فعالية من حيث الكلفة».

وذكر أن «الشركة تجري مباحثات مستمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية حول الشكل والإطار التنفيذي والتقني للمرحلة الثانية لتبادل الشبكات الأرضية، إضافة إلى الوقت المثالي لعملية إطلاقها»، مؤكداً أنه «عند الانتهاء من تمديد شبكة الألياف الضوئية في المناطق الجديدة كافة، سيتمكن السكان من اختيار الخدمة والمشغل اللذين يفضلونهما».

وأكد سلطان أن «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعتزم التوسع في نشر خدمة (واي فاي الإمارات)، التي تتيح خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت مجاناً في عدد من المناطق العامة والمراكز التجارية في عدد من المواقع الحيوية على امتداد الدولة ليتجاوز عدد المواقع التي تتوافر فيها الخدمة 450 موقعاً بحلول نهاية العام الجاري»، متوقعاً أن «تصبح (واي فاي الإمارات) متاحة في جميع الأماكن العامة على المدى البعيد».

الاتصال عبر الإنترنت

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إنه «بالنظر إلى التحولات والتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات، وتوجه المتعاملين نحو التركيز بشكل أكبر على استخدام البيانات مقابل انخفاض المكالمات الصوتية، فإنه كان من الضروري بالنسبة لنا أن نتحلى بقدر أكبر من المرونة لمواكبة تلك التحولات والتكيف معها»، لافتاً إلى أنه «منذ إطلاق خدمات الاتصال الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، فإن قاعدة المشتركين في خدمات تطبيقات التواصل الاجتماعي المدفوعة عبر الإنترنت تشهد نمواً متزايداً».

وأضاف: «هدفنا الأساسي من إطلاق تلك الخدمات، يتمثل في توفير المزيد من الراحة والملاءمة للعملاء في حياتهم اليومية، حيث تم اختيار تطبيقي (BOTIM) و(C’me) لأنهما يتوافقان مع القوانين واللوائح التي حددتها هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة».

«القيمة المضافة»

وأكد سلطان أن «الإقبال على خدمات (الإمارات للاتصالات المتكاملة) سواء من قبل الشركات أو الأفراد لم يشهد تراجعاً نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها»، لافتاً إلى أن «الشركة حرصت على توضيح كامل المعلومات المتعلقة بالضريبة لعملائها بشكل مسؤول وشفاف، وذلك قبل فترة من تطبيقها».

وذكر أن «الشركة كانت قد حددت مجالات نمو جديدة لتوفير خدمات تكنولوجية متقدمة للجهات الحكومية وقطاع الأعمال المتنامي، كما تتجه بشكل موسع أكثر فأكثر نحو خدمات التحوّل الرقمي».

تبني التقنيات المستقبلية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عثمان سلطان، أن الشركة تمكنت في وقت مبكر من تنمية قدرتها على تبني ودمج التقنيات المستقبلية التي لم يكتمل تطورها بعد مثل تقنية «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء، فضلاً عن الخدمات المدارة وغيرها مع ضمان مستويات عالية من الأمن والحماية.

- 450

موقعاً تتوافر فيها

«واي فاي الإمارات»

بنهاية 2018.