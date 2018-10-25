محمد بن زايد يبحث مع وزير الخزانة الأميركي مجالات التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين.

وبحث سموه مع الوزير الأميركي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاستثمارية وفرص، وإمكانات تطويرها المستقبلية.

كما تناولا عدداً من المسائل والقضايا التي تهم البلدين، خصوصاً جهودهما المشتركة في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون خليفة المبارك، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق لوزير الخزانة الأميركي.

المباحثات تناولت الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب.