بالفيديو.. حمدان بن محمد: دبي ماضية في دعم الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني ضمن شتى قطاعاتها، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لترسيخ مكانة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي بين المدن الأسرع نمواً والأكثر تبنياً للحلول التقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وأثنى سمو ولي عهد دبي على جهود الكوادر الوطنية الشابة والأدوار التي يقومون بها بكفاءة عالية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، والروح الإيجابية التي يتمتعون بها لتعزيز مسيرة دبي التنموية، وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً سموه عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي المتنامي، إذ أكد سموه أن دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية واستيعابها في مختلف التخصصات يأتي في صدارة أولوياتنا.

وأشار سموه إلى أن موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية البالغ عددها 78 محطة تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، بينما تقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، مؤكداً سموه أن البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها دبي والمدعومة بتسهيلات متفوقة، وبيئة تشريعية محفزة، عناصر تصب في مجملها نحو تعزيز نمو وازدهار كافة أنشطة الأعمال والتجارة، وتدعم سمعة الإمارة العالمية كمركز اقتصادي رئيسي ومؤثر.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لميناء جبل علي، يرافقه الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبد الله البسطي، حيث كان في استقبال سموه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الشركة.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة على سير العمل في مرافق ميناء جبل علي ومحطاته وتعرف على التقنيات المتطورة والابتكارات المطبقة في الميناء والتي عززت كفاءته التشغيلية، ليصبح من أفضل الموانئ في العالم.

واستهل سموه جولته في المحطة رقم (3)، التي تعد من أكبر المحطات البحرية شبه الآلية في العالم وأكثرها حداثة، حيث التقى بعدد من الكوادر الإمارتية التي تقوم موانئ دبي العالمية بإعدادها لقيادة المؤسسة في المستقبل في إطار برنامج "20 أكسل".

حمدان بن محمد يطلع على سير العمل في موانئ دبي العالمية ويتفقد مرافق ميناء جبل علي https://t.co/MgSuLTwWyJ #فيديو_وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨

واستمع سموه إلى شرح من سلطان بن سليم عن البرنامج الذي يسعى إلى تطوير جيل من الخريجين الإماراتيين الشباب يتولون مناصب عليا في المجموعة ومن خلال إطار زمني محدد يتزودون خلاله بأساليب فعالة في تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، حيث تحدث سموه إلى الشباب محفزا إياهم على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم لخدمة وطنهم وتحقيق الإسهامات الطموحة المنتظرة منهم.

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عدد من الموظفات المواطنات العاملات في مجال التشغيل الالكتروني للرافعات عن طريق التحكم عن بعد، معرباً سموه عن سعادته بالتحاقهن بهذا العمل الميداني، مثمناً ثقتهن ونجاحهن في إثبات جدارتهن بهذه المسؤولية، متمنياً سموه لهن دوام التقدم والنجاح على طريق الابداع والتفوق في شتى ميادين العمل.

وقد وجّه سموه بضرورة توفير التدريب اللازم لهن واستقطاب المزيد من الكوادر النسائية الوطنية للعمل ضمن مختلف التخصصات الملائمة لهن في موانئ دبي لتفعيل دورهن في دفع عجلة تقدم وتطور اقتصادنا الوطني.