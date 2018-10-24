«تنظيم الاتصالات» تدعو إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في الدولة، إلى الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، عبر التواصل مع الجهات المختصة والشرطة.

وطالبت الهيئة، في نصيحة وجهتها أمس، إلى مستخدمي خدمات الاتصالات في الدولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة أن يكون جميع سكان الإمارات على دراية بقوانين وتشريعات الدولة، للحماية من الجرائم الإلكترونية.

وأشارت إلى أنها تنفذ خطة واسعة النطاق، لنشر ثقافة الإنترنت الآمن، والتصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت، وتحسين معايير وممارسات أمن المعلومات وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.

ونصحت الهيئة بضرورة عدم استخدام كلمة السر ذاتها لجميع الحسابات الإلكترونية، والقيام دائماً باستخدام المصادر الموثوقة لتحميل التطبيقات، فضلاً عن تحديث البرامج والتطبيقات المحمولة في الهاتف بشكل دائم مع تغيير كلمات المرور بشكل منتظم.

وأوضحت أنه توجد مجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية المنتشرة في العالم، أبرزها جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال، وجرائم الابتزاز المالي وجرائم التشهير، فضلاً عن جرائم السب والقذف والتشهير وجرائم المطاردة الإلكترونية.