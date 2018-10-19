شراكة بين «دو» و«أمازون برايم فيديو» لتوفير خدمات مميزة للمتعاملين

المصدر: دبي - وام

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعاونها مع «أمازون برايم فيديو»، لتوفير تجارب ترفيهية مميزة للعملاء في دولة الإمارات، وتمكينهم من الاستمتاع بمزيد من الخيارات لمشاهدة المحتوى الترفيهي عالي الجودة.

جاء الإعلان عن التعاون خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي انتهت فعالياته أمس. وتسعى «دو» من خلال هذه الشراكة إلى توفير تجارب ترفيهية وفوائد عدة لعملائها في الإمارات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «عملاءنا يتجهون بشكل متزايد نحو تبني خدمات البث حسب الطلب، ولهذا نسعى دوماً إلى تعزيز شراكتنا مع مزودي المحتوى والشركات الرائدة في القطاع لتوفير أفضل التجارب الترفيهية»، مؤكداً أن التعاون مع «برايم فيديو» في هذه الشراكة المميزة، سيمكن العملاء من مشاهدة محتوى مميز عبر أجهزة التلفاز والأجهزة الذكية. وأضاف أن «هذه الشراكة هي خطوة أخرى في سعي (دو) نحو إثراء تجارب عملائها، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المحتوى الترفيهي عالي الجودة».