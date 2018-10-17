شرطة دبي تكشف عن طائرات من دون طيار للتدخل السريع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن ثلاث طائرات حديثة من دون طيار تستخدم في دعم العمليات الميدانية وعمليات التدخل السريع، وتعمل وفق أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها التصوير الحراري، والتصوير الضوئي، وأجهزة الاستشعار والاتصال والتواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الإنذار.

وأكد مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن شرطة دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في عملياتها الشرطية والميدانية، ومنها مشروعات طائرات بلا طيار«درون»، كونها تُسهل على أفراد الشرطة القيام بالمهام اليومية التي تقع على عاتقهم.

وقال، على هامش مشاركة شرطة دبي في معرض أسبوع جيتكس للتقنية، إن الهدف من استخدام الطائرات من دون طيار هو تعزيز الأمن والسلامة العامة لأفراد المجتمع، إلى جانب تقليل استخدام الكوادر البشرية في العمليات الشرطية التي تعتمد على التقنيات الحديثة وأجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر طائرات شرطة دبي للدعم المستمر، التي تتمتع بمواصفات ذكية وأجهزة تصوير حرارية وضوئية، من التقنيات المهمة لتوفير تغطية جوية واسعة لمنطقة العمل الشرطي الميداني، والإسهام في الاستجابة الاستباقية لعمليات الإنقاذ المتنوعة، وكذلك تغطية الفعاليات الكبرى، كالفعاليات الرياضية والمناسبات.

وكشفت شرطة دبي عن طائرة «التدخل السريع»، وهي طائرة من دون طيار، تضم أحدث الوسائل في نظام بث صفارات الإنذار واسعة المدى، وتستطيع أن تطير ببساطة فوق أي منطقة إخطار أو إنذار مسموع.

ويمكن للطائرة التحليق آلياً، ويمكنها بث رسائل مسجلة مسبقاً لتلقي التعليمات، فيما يغطي صوت الإنذار الصادر عنها مسافة خمسة كيلومترات.

كما عرضت شرطة دبي في منصتها بمعرض «جيتكس»، دورية الشرطة الطائرة، وهي عبارة عن دورية تكون موجودة داخل صندوق في حالة استعداد لاستخدامها في أي وقت، وتحتوي على نظام ذكي، ومجهزة بمجسات استشعار، ويمكن التحكم في الطائرة من مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي عن بعد دون وجود مُشغل في المكان نفسه.

ويتم استخدام دورية الشرطة الطائرة في المناطق الساخنة التي تتطلب مراقبة مستمرة، كما يمكن للطائرة الانتقال لمهام الاستطلاع والمراقبة، لأنها مزودة بكاميرا يمكنها التقريب لمسافة 20 ضعفاً، وبها ميزة التصوير الحراري.

وظائف واسعة

أوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، العميد خالد ناصر الرزوقي، أن الطائرات دون طيار لديها وظائف واسعة ضمن نطاق العمليات اليومية، فهي تسهم في العمل الشرطي ضمن عمليات متابعة الحركة المرورية وحوادث السير، وعمليات الإنقاذ البرية أو البحرية، إلى جانب استخدامها في السيطرة على الحشود والمداهمات.