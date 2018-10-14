تعيين 4 مديرين تنفيذيين في حكومة دبي

المصدر: دبي - وام

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارات المجلس، أرقام: (42)، و(43)، و(44)، و(45) لسنة 2018، بتعيين أربعة مديرين تنفيذيين في حكومة دبي. ونص القرار رقم (42) على تعيين هند عبيد خليفة الغشيش المري، مُديراً تنفيذياً لمعهد دبي العقاري، والقرار رقم (43) على تعيين ماجدة علي راشد، مُديراً تنفيذياً لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك. كما نصّ القرار رقم (44) على تعيين ماجد صقر عبدالله المري، مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل والخدمات العقاريّة بدائرة الأراضي والأملاك، والقرار رقم (45) على تعيين محمد علي محمد بن خليفة البدواوي، مُديراً تنفيذياً لقطاع الدعم المُؤسّسي بالدائرة ذاتها.