تعاون بين «مواصفات» و«أبوظبي للجودة» لضمان كفاءة جهات تقييم المطابقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أولى ورش التوعية الخاصة بتسجيل جهات تقييم المطابقة، في العاصمة أبوظبي، حضرها 200 مسؤول في جهات حكومية وخاصة، لشرح آليات الإنجاز السريع للمعاملات، ومراقبة كفاءة جهات تقييم المطابقة، بالصورة التي ترفع من جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً موثوقاً.

وأكد مدير عام «مواصفات»، عبدالله المعيني، أن الهيئة، بالتكامل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، تعمل على ضمان كفاءة المقيّم، وعدم تضارب المصالح بين الجهة التي تقدم خدمة التقييم والجهات الخاضعة للتقييم، في إطار تكاملي مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

ونوه المعيني بأن عدد جهات تقييم المطابقة التي استفادت من الشراكة بين الهيئة والمجلس، بلغ 152 جهة، تتنوع بين 81 مختبراً للفحص، و40 جهة تفتيش، و19 مختبراً للمعايرة، فضلاً عن 12 جهة لمنح الشهادات، ما يعكس الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين، على صعيد إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية.

وكانت «مواصفات» قد فوضت مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لتقديم خدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة في إمارة أبوظبي.