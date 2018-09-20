هزاع بن زايد: «معرض الإسكان للمواطنين» ينسجم مع خطط أبوظبي التنموية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن معرض الإسكان للمواطنين، الذي انطلق بنسخته الرابعة أول من أمس، ينسجم مع الخطط التنموية لإمارة أبوظبي.

وشدد سموه، في تصريحات، على أن الإسكان أحد المحاور الأساسية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، والرافعة الأساسية للاستقرار وبناء مجتمعات آمنة تحافظ على مسيرة التنمية وتدفعها قدماً.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت برعاية سموه، وينظمها بنك «أبوظبي الأول» لمدة ثلاثة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويقام المعرض على مساحة 11 ألف متر مربع، ويشارك فيه 120 عارضاً، ويشمل مجموعة من الفعاليات والندوات.