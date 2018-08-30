«المركزي» يحذّر من الإفصاح عن الحسابات وبطاقات الائتمان

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

طالب المصرف المركزي متعاملي البنوك بضرورة توخي الحيطة والحذر، لحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بحساباتهم المصرفية، وبطاقاتهم الائتمانية، من أي عمليات احتيال أو استخدام غير مصرّح به. كما وجّه «المركزي»، في بيان، أمس، المتعاملين إلى عدم الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي الخاص بهم لأي شخص أو مؤسسة. وأكد أنه في حال تم الكشف عن المعلومات بطريقة ما، فإنه يقع على عاتق المتعامل التواصل المباشر مع المصرف الخاص به، لتجميد البطاقة وتغيير رقمه السري. كما نبّه «المركزي» بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية وأجهزة الصرّاف الآلي، وذلك لتفادي تسرّب أي معلومات قد تُعرّض حسابات المتعامل لعمليات احتيال.