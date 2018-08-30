المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الودائع الثابتة أو الودائع لأجل، هي منتج مالي مقدّم من البنوك بسعر فائدة أعلى من الفائدة المقدمة على حسابات التوفير الاعتيادية، حتى تاريخ استحقاق الوديعة المحدد. ويعتبر هذا الشكل من الودائع استثماراً، وهناك أنواع عدة منها مثل الوديعة الثابتة القياسية، وهي عبارة عن ودائع ثابتة لها فترات استحقاق محددة تراوح من سبعة أيام حتى خمس سنوات، وتطبق أسعار الفائدة على أساس المبلغ، ومدة الاستحقاق والعملة المستخدمة. أما الوديعة المرنة فهي عبارة عن وديعة ثابتة مع حرية القيام بعمليات سحب جزئي في الحالات الطارئة، مع الحفاظ على ما تبقى من قيمة الوديعة كما هو، والحد الأدنى لفترة الإيداع المطلوبة قد تصل إلى ثلاثة أشهر. وتطبق أسعار الفائدة على أساس المبلغ، ومدة الاستحقاق. في حين أن الوديعة ذات العوائد المنتظمة، هي وديعة ثابتة وتمنحك عوائد قبل تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية اختيار الحصول على دفعات الفائدة بشكل شهري، فصلي، ونصف سنوي.