«أبوظبي العالمي» يفتح باب التسجيل لـ «قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

كشف سوق أبوظبي العالمي عن فتح باب التسجيل لحضور فعاليات الدورة الثانية من قمة أبوظبي للتكنولوجيا المالية «فينتك أبوظبي»، التي تنعقد في العاصمة أبوظبي يوم 17 سبتمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة مجموعة من أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنغ، إن الابتكار بما يشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، يشكل أحد أبرز معايير عملنا في سوق أبوظبي العالمي، وأحد المؤثرات الرئيسة في تميز خدماتنا وتشكيل إطارنا التنظيمي، مؤكداً الالتزام المستمر بدعم مكانة أبوظبي مركزاً متنامياً للتكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم.

وأضاف: «تركز الدورة الجديدة من القمة العام الجاري، على تبني الابتكار، إذ سيتعاون شركاؤنا من المؤسسات مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير حلول فعّالة قابلة للتطبيق، وقادرة على تغير مشهد قطاع الخدمات المالية. كما ستوفر القمة منصةً متكاملة للهيئات التنظيمية في المنطقة لمراجعة ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الأسواق المالية والشركات والمستثمرين، ومناقشة سبل تحفيز التحول الرقمي، وتطوير الأنظمة ونماذج الأعمال، وتحسين تجارب المتعاملين. ونحن نتطلع للعمل المشترك مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والعالمية المعنية لدعم الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع المالي». وستتيح فعاليات الدورة الجديدة من القمة، للحضور، التعرف عن قرب، إلى أحدث توجهات وتطورات وتحديات الابتكار التكنولوجي، والفرص التي تدعم مستقبل قطاع الخدمات المالية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة، إذ تشهد تنظيم فعالية خاصة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة يوم 16 سبتمبر قبل يوم من انطلاق القمة، لبناء وتعزيز العلاقات بين المشاركين، واستعراض العديد من الحلول الناجحة التي يقدمها مبتكرون وشركات من المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، ومنصة «بلغ آند بلاي» أكبر مسرعة أعمال في العالم، وفريق «كي بي إم جي ديجيتال فيليج». وتُقام الجلسات الرئيسة للقمة يوم 17 سبتمبر 2018، وتجمع عدداً من أبرز خبراء التكنولوجيا المالية في الإمارات والعالم، والهيئات التنظيمية، وقيادات القطاع المالي، والمستثمرين والمبتكرين المشاركين في التكنولوجيا المالية.