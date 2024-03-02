صندوق أوبك يدعم كولومبيا في تنفيذ سياسة العمل المناخي وتعزيز النمو المستدام

يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية، في تمويل "برنامج سياسة العمل المناخي وانتقال الطاقة" في كولومبيا بقرض قيمته 150 مليون دولار.

وقال الدكتور عبدالحميد الخليفة مدير عام الصندوق، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية "فيينا"، إن القرض يساعد كولومبيا على تعزيز الأداء الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف خطة العمل المناخية لصندوق أوبك.

وأوضح البيان، أن برنامج كولومبيا يركز على تعزيز إدارة العمل المناخي والتوسع في الزراعة الذكية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته، ودعم الفرص الاقتصادية القائمة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير نماذج الاقتصاد الدائري وتعزيز تحول الطاقة.

جدير بالذكر، أن خطة العمل المناخية لصندوق أوبك، التي تم إطلاقها في عام 2022، تلتزم بتخصيص نسبة 40% من إجمالي التمويل الجديد للاستثمارات المتعلقة بالمناخ حتى حلول عام 2030.