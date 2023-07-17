القطاع الصحي في مملكة البحرين يحقق ريادة إقليمية وتميزاً عالمياً

ضمن سلسلة الإنجازات المتواصلة التي حققتها مملكة البحرين في عام 2023، حصد القطاع الصحي ممثلا في وزارة الصحة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي من خلال مشروع "التطبيب والعلاج عن بُعد" الذي طبقتّه الوزارة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وحاز مشروع "التطبيب عن بعد" على الجائزة من بين آلاف المشاركات المؤسسية الحكومية العربية، وذلك خلال الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي (2021-2022) التي أُقيمت مطلع العام الجاري 2023 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وتركزت فكرة المشروع على تقديم خدمات صحية متعددة ومترابطة ذات جودة عالية عن بعد، حيث بادرت وزارة الصحة بتطبيق الفكرة عام 2018، لتتم بلورتها وتوسيعها بشكل أكبر خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

كما جاء انتخاب معالي الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، رئيساً للجنة الرئيسية (أ) التابعة لجمعية الصحة العالمية، بصفتها رئيساً لوفد مملكة البحرين لاجتماعات الدورة الـ 76 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، تكريماً وتتويجاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في تنفيذ البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير أداء النظم الصحية وتعزيز الأمن الصحي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية.

ويعد انتخاب وزيرة الصحة لهذا المنصب خلال الاجتماعات التي استضافتها جمعية الصحة العالمية نهاية مايو الماضي، سابقة نوعية حيث إنها المرة الأولى التي تشغل مملكة البحرين فيها هذا المنصب الرفيع والذي يعد جوهرياً في أعمال جمعية الصحة العالمية المعنية بإدارة الجلسات وإقرار توصيات المواضيع التقنية والفنية المتعلقة بالصحة حول دول العالم والتغطية الصحية الشاملة والـتأهب والاستجابة للطوارئ.

وحصلت البحرين على تكريم دولي آخر هذا العام من منظمة الصحة العالمية، تمثل في منح الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، جائزة "نيلسون مانديلا" لتعزيز الصحة، وذلك خلال الاحتفالية التي عقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش انعقاد أعمال الجمعية العمومية الـ 76، في مايو الماضي، بحضور وزراء الصحة في الدول المشاركة في أعمال الدورة. وتعتبر هذه الجائزة الرفيعة التي مُنحَت للدكتورة الجلاهمة تقديراً لجهودها الوطنية في مجال تعزيز الصحة على مدار ثلاثين عاماً في مختلف مجالات العمل الصحي في مملكة البحرين ودول الإقليم، لاسيما مجالات تعزيز صحة الأمومة والطفولة وصحة المراهقين ومكافحة التدخين والأمراض المزمنة والأمراض المعدية والرعاية الأولية شراكات حكومية وخاصة لدعم القطاع الصحي

أخذت وزارة الصحة في مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المملكة وتوفير فرص علمية وبحثية أكثر تنافسية وتطوراً لضمان منظومة طبية ذات جودة عالية وملبية لأسس الرعاية الصحية الأولية.

وفي هذا الإطار وقعت المستشفيات الحكومية مع كل من: الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا – جامعة البحرين الطبية، وكلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" اتفاقيتي شراكة تهدفان إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين الطرفين، واستثمار الخبرات والإمكانيات بما من شأنه المساهمة في تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الصحية في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

إلى ذلك عززت المستشفيات الحكومية شراكتها وتعاونها المتواصل مع وزارة الداخلية عبر إطلاق المبادرات المبتكرة ذات النظرة المستقبلية والشمولية ومنها برنامج "معا" لمكافحة العنف والإدمان، وكذلك المشروع الوطني لرصد وتحليل وزيادة معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة باستخدام تقنية "الذكاء الاصطناعي" وتعزيز التوعية العامة بأخطار هذه الآفة على الفرد والمجتمع ، ومبادرة عيادة (إرادة) التي اطلقتها مستشفى الطب النفسي لتوفير الدعم النفسي والتأهيلي والسلوكي لمرضى الإدمان ، وتوعية الشباب وطلبة المدارس والمراهقين من السلوكيات الإدمانية والإدمان البسيط على التدخين.

وفي سبيل توظيف أحدث التقنيات والحلول العلمية المبتكرة في الخدمات الصحية بالمملكة، أطلقت المستشفيات الحكومية ومركز سمو الشيخ ناصر للتأهيل والتدريب المهني شراكة جديدة في "الذكاء الاصطناعي" ، تُمكّن المستشفيات الحكومية من استخدام مرافق المركز لعمل البحوث العلمية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية والصحية المختلفة، والتي تتيح جملة من الحلول الذكية أبرزها أنظمة الاستشعار والتحكم الخاصة بظروف التخزين للأدوية والمكونات العلاجية، بالإضافة إلى استخدام تقنيات التنبؤ بكميات الأدوية اللازمة، واستخدام روبوتات المحادثة في التعامل مع الجمهور وغيرها. ومن المؤمل أن يتم رفع مستوى تلك الشراكات مستقبلاً لتشمل العلاجات الاستباقية للأمراض المزمنة، والأمراض الوراثية والأورام من خلال تقنية التنبؤ التي تساهم في الكشف المبكر عن الأمراض.

فعاليات طبية إقليمية قبل نهاية 2023

وفي إطار ريادتها في تنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض الطبية المحلية والإقليمية الكبرى، تستضيف مملكة البحرين "المؤتمر البحريني الأول للطب النفسي" الذي يقام منتصف أكتوبر المقبل؛ حيث سيكون المؤتمر محطة استثنائية في التأكيد على ما تمتلكه مملكة البحرين من إمكانيات في تنظيم المؤتمرات العلمية الطبية الكبرى، وملتقى لعدد كبير من الاختصاصيين والاستشاريين في مجال الصحة النفسية؛ لتعزيز تبادل التجارب السريرية والمعرفة والوسائل العلاجية الحديثة، إضافة الى تطوير البرامج التدريبية للكوادر العاملة في هذا المجال.

كما تستضيف المملكة في ديسمبر المقبل "المؤتمر والمعرض العربي الألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية" الذي يعقد بالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الصحة العرب، وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية. ويعد المؤتمر والمعرض الأول من نوعه في المنطقة، منصة إقليمية لتبادل أفضل التجارب والخبرات بين المشاركين في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومجالات صناعة اللقاحات والتكنولوجيا المرتبطة بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية.