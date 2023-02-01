الهند تخصص 4.3 مليار دولار للانفاق على أمن الطاقة

خصصت الهند 350 مليار روبية (4.3 مليار دولار) للاستثمار في أمن الطاقة والتحول الأخضر، في خطوة نحو تحقيق هدف رئيس الوزراء، ناريندرا مودي للوصول إلى صفر انبعاثات، بحلول عام 2070 .

وقالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، في خطابها الخاص بالميزانية الأربعاء إن وزارة النفط ستقوم بهذه الاستثمارات ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ولم تذكر الوزيرة إطارًا زمنيا للإنفاق، لكنها أدرجت النمو الأخضر، كواحد من أولويات الميزانية الرئيسية للعام، الذي ينتهي في مارس 2024 .

وأضافت "إننا ننفذ الكثير من البرامج للوقود الأخضر والطاقة الخضراء والزراعة الخضراء والتنقل الأخضر والمباني الخضراء والمعدات والسياسات الخضراء للاستخدام الفعال للطاقة، عبر مختلف القطاعات الاقتصادية".

وتابعت "تعتمد هذه الميزانية على تركيزنا على النمو الأخضر".

وقبل يوم من إعلان الميزانية جرى طرح دراسة اقتصادية بالهند أمام البرلمان أمس الثلاثاء تضمنت الدفاع عن استخدام البلاد للوقود الأحفوري، منوهة بأن ذلك من أولويات أمن الطاقة.