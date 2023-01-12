البحرين ترحب بتكليف سلطان الجابر بمهمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)

رحبت مملكة البحرين بتكليف المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي بمهمة الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28” التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023م.

و أعرب وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين الدكتور محمد مبارك بن دينه عن ثقة مملكة البحرين الكبيرة بالإمكانيات البارزة والقدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة هذا المؤتمر وقيادة برامجه وإنجاح فعالياته المصاحبة بكل مهنيّة واحترافية، كما عوّدت دول العالم دائماً باحتضانها لمثل هذه الفعاليات الدولية الكبيرة ونجاحها في تحقيق التوصيات والأهداف المرجوة منها.

و أشار سعادته في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين - إلى الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف الملفات الدولية ومن بينها في مجال البيئة والتغير المناخي والطاقة المتجددة، وحرصها المستمر على تقديم حلول واقعية وعملية ومنطقية لتسريع الانتقال في قطاع الطاقة العالمي، وضمان توفير التمويل المناخي للدول النامية، معرباً عن تمنيات مملكة البحرين لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بدوام النماء والازدهار، ولهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المنشودة.

و أشاد بن دينه بالخبرة العميقة التي يتمتع بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في مجال الإدارة والاقتصاد وفي قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، وأوضح سعادته أن مثل هذه المؤتمرات الدولية المهمة التي تسعى لتعزيز تقارب التوجهات وتوحيد الرؤى والجهود العالمية في الموضوعات والملفات المهمة، تتطلب شخصية قيادية بارزة ذات علاقات موثوقة في أوساط المجتمع الدولي، وهذا ما يتميز به معالي الدكتور سلطان الجابر الذي يتمتع بعلاقات راسخة رفيعة المستوى مع مسؤولي الدول في مختلف أنحاء العالم، ومنوّها بالدور البارز والخبرات المتنوعة لكل من معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب "رائدة المناخ للشباب في المؤتمر" وسعادة رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة " رائدة المناخ في المؤتمر " ، والذي سينعكس بالإيجاب على تعزيز مخرجات المؤتمر من خلال الأفكار الملهمة التي ستتم صياغتها وترجمتها تماشياً مع الأهداف المنشودة.