هيرميس تنجز خدماتها الاستشارية لصفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» على 70% في «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية»

أعلنت اليوم، المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في تقديم خدماته الاستشارية لصفقة استحواذ شركة «موانئ أبوظبي» على حصة 70% في شركتين مصريتين تعملان في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين وهما «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» (TCI)، وذلك بقيمة إجمالية للصفقة 140 مليون دولار.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، وتولت شركة «وايت آند كايس» دور المستشار القانوني لصالح الطرف البائع مستثمري «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية».

وتأسست شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» عام 1979 على يد رائد الصناعة مصطفى الأحول وتقوم عائلة الأحول بإدارتها، وقد نجحت في ترسيخ مكانتها لتصبح حاليًا إحدى الشركات الرائدة في النقل البحري في مصر والمنطقة بوجه عام. وتنفرد الشركتين بسجل حافل بالإنجازات يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال شحن الحاويات، وعمليات الخطوط الملاحية المنتظمة، والمناولة، والشحن والتفريغ والتخزين، والنقل الداخلي، والخدمات اللوجستية المتكاملة، وغيرها. وسوف تواصل عائلة الأحول والفريق التنفيذي إدارة الشركتين بعد إتمام الصفقة.

ومن ناحية أخرى، تأسست شركة «موانئ أبوظبي»، الطرف المشتري في هذه الصفقة، عام 2006 وأصبحت حاليًا أحد المحركات الرئيسية للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتشمل محفظة الشركة أكثر من 10 موانئ ومحطات في المنطقة، حيث تتنوع أنشطتها ما بين قطاع الموانئ، وقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي. وفي فبراير من عام 2022، تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبلغ رأس المال السوقي 7 مليار دولار بنهاية 11 سبتمبر 2022.

وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية في هذه الصفقة الضخمة بين كل من «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية»، و«موانئ أبوظبي» حيث تتطلع الشركة إلى تعزيز قدرة العملاء على تحقيق أهدافهم التشغيلية. وأكد جاد أن هذه الصفقة تعد أحد الإنجازات الكبيرة بقطاع الخدمات اللوجستية المصري، الذي يواصل ترسيخ مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن دخول «موانئ أبوظبي» إلى السوق المصري عبر عملية الاستحواذ الأولى لها خارج البلاد في كبرى شركات الخدمات اللوجستية مثل «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» يعد بمثابة شرارة البداية لرحلة «موانئ أبوظبي» التوسعية، فضلًا عن ربط السوق المصري بمزيد من سلاسل الإمدادات حول العالم.

وأضاف جاد أن «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» سوف تصبحان بمثابة حلقة الوصل بين اقتصادات المنطقة وتعزيز حركة التجارة الإقليمية من خلال انتشارها الواسع في العديد من دول المنطقة.

وتعد شركة «ترانسمار»، شركة خاصة رائدة في مجال شحن الحاويات في المنطقة وقد تأسست على يد عائلة الأحول، وتغطي أنشطة نقل الحاويات التابعة لها بشكل أساسي منطقة البحر الأحمر. ويمتد تاريخ الشركة لأكثر من ثلاثة عقود، حيث نجحت في تنمية قاعدة عملائها لشمل العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البتروكيماويات، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة الإلكترونية، وغيرها.

ومن ناحية أخرى، تعد شركة «ترانسكارجو الدولية» (TCI) المتخصصة في مجال خدمات الشحن والتفريغ والتخزين بميناء الأدبية – وهو ميناء استراتيجي بالبحر الأحمر، والتي تركز عملياتها على خدمات الموانئ، وشحن وتفريغ الحاويات، ونقل البضائع.

وقد نجحت المجموعة المالية هيرميس على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق بفضل قدراتها الفائقة على تقديم خدمات الاستشارات في كبرى الصفقات بالمنطقة. ففي أول 8 أشهر من عام 2022، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في تقديم الخدمات الاستشارية لمجموعة من أبرز صفقات الدمج والاستحواذ بالمنطقة، ومن بينها صفقة بيع حصة من شركة «عوف مصر» – المتخصصة في إنتاج وتجارة الوجبات الصحية الخفيفة والقهوة، وذلك لصالح «مجموعة أغذية» الإماراتية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات بالمنطقة.

كما نجحت الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة اغلبية من شركة عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية. وخلال العام الماضي، نجحت الشركة في إتمام 13 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليار دولار، ومنها عملية استحواذ مجموعة أغذية على كل من شركة أطياب المصرية و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية.

بالإضافة إلى ذلك، نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لمجموعة Evercare Group التابعة لشركة TPG لبيع حصة 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي لصالح شركة التشخيص المتكاملة القابضة، لتكون تلك هي أولى صفقات الدمج والاستحواذ التي تنفذها المجموعة المالية هيرميس في السوق الباكستاني.