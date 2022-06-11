ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة

المصدر: نيويورك - وام

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأميركية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان صادر عن نادي السيارات الأميركي "AAA" فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأميركية لعتبة الـ 7 دولارات للغالون وأكثر في بعض المحطات.

وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي.

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