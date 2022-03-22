سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

المصدر: القاهرة – وكالات

بلغ سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء 18.45 جنيهاً للشراء و18.55 جنيهاً للبيع، بحسب بيانات رفينيتيف، وذلك انخفاضاً من حوالي 18.27 في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وسمحت مصر أمس الاثنين بانخفاض قيمة عملتها من 15.7 جنيه للدولار، وهو السعر الذي كان يجري التداول به منذ نوفمبر 2020. وذلك بعدما ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.

وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا.

وأعلن بنك مصر، والبنك الأهلي، أمس، طرح شهادات إدخار بعائد سنوي 18 بالمئة، ولاقت الشهادات إقبالاً كثيراً من المودعين.

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