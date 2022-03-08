ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل

المصدر: لندن - د ب أ

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في تعاملات ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى 130 دولار للبرميل على خلفية استعداد الولايات المتحدة لفرض حظر على صادرات النفط والغاز الطبيعي من روسيا، وإعلان عدد من الشركات الكبرى ومنها شل وقف شراء الخام الروسي.

وفي تعاملات بورصة لندن للسلع، تجاوز سعر الخام مستوى 130 دولار للبرميل من خام برنت القياسي للنفط العالمي، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 2008 أمس.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر مطلعة أنه من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها، إن الحظر سوف يشمل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

وقال مصدر آخر إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين، الذين يعتمدون أكثر من أميركا على مصادر الطاقة الروسية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4.8% إلى 125.16دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في تعاملات نيويورك الساعة الثامنة و47 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3.2%. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 5.4% إلى 129.82دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

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