السفينة الجانحة "إيفر غيفن" تتجه إلى قناة السويس

المصدر: القاهرة - متابعات

رصدت مواقع تسجيل الملاحة العالمية حركة السفينة "إيفر غيفن" التي جنحت سابقاً في قناة السويس، وستصل إلى القناة المصرية خلال أسبوع، قادمة من أحد الموانئ في ماليزيا.

ووفق ما ذكرت "روسيا اليوم" يأتي ذلك بعد مرور عام على أزمة السفينة التي جنحت من يوم 21 مارس حتى 29 من نفس الشهر العام الماضي، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية، ونالت هيئة قناة السويس إشادة عالمية كبيرة لطريقة إدارتها للأزمة، كما حصلت مصر على حزمة تعويضات إثر مفاوضات ناجحة مع الجهة المالكة للسفينة.

وتعد سفينة "إيفرغيفن" واحدة من أكبر السفن في العالم. وتشغل السفينةَ شركة تايوانية هي "إيفرغرين البحرية" وهي مسجلة في بنما.

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