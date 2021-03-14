"توتير سبيسز" خدمة جديدة منافسة لـ "كلوب هاوس"

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية "توتير سبيسز" لمنافسة تطبيق "كلوب هاوس" لغرف الدردشة الصوتية، الشهر المقبل.

وبحسب تغريدات نشرتها إدارة "تويتر"، فإنها اعتبارا من أبريل 2021، سيكون بمقدور أي مستخدم لشبكة "تويتر" إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر "تويتر سبيسز".

ونقل موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن أحد العاملين في شركة "تويتر" قوله، إن "إطلاق الخدمة الجديدة سيكون قريبا جدا، هذا ما نسعى إليه".

ويرى "تك كرانش" أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعا جدا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

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