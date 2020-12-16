اعتباراً من مارس 2021.. «تويتر» تغلق منصّة «بيريسكوب» للفيديو

المصدر: سان فرانسيسكو ــ أ.ف.ب

أعلنت شبكة «تويتر» للتدوين والتواصل الاجتماعي، عزمها إغلاق منصّتها لتسجيلات الفيديو المباشرة «بيريسكوب» بحلول مارس 2021، موضّحة في مدوّنة لها أن التطبيق الذي يواجه تراجعاً مطرداً في عدد المستخدمين لم يعد مستداماً من الناحية المالية.

وكشفت «تويتر» أن السنتين الماضيتين شهدتا تراجعاً في الاستخدام، متوقعة ارتفاعا التكاليف مع الوقت.

وذكرت «تويتر» التي اشترت «بيريسكوب» في عام 2015 أن تطبيق «بيريسكوب» بات منذ مدة غير قابل للصيانة.

وأقرّت «تويتر» بأنها كانت ستتّخذ هذا القرار «في وقت أبكر من دون شكّ»، غير أن عام 2020 الذي شهد تفشّي جائحة «كوفيد-19» أعاد ترتيب الأولويات.

واعتباراً من مارس 2021، فإنه لن يعود من الممكن تحميل التطبيق، غير أن معظم وظائفه الأساسية ستدمج في «تويتر».

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