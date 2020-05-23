طلب على البنزين بعد «تعافي» حركة المرور في عواصم العالم

المصدر: عواصم ■رويترز

أظهرت بيانات أُعدت لـ«رويترز» عودة الطلب على وقود البنزين، بعد أن بدأت حركة المرور في بعض عواصم العالم تتعافى إلى مستويات مسجلة قبل عام، إثر رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19).

وانخفضت أسعار النفط، أمس، بعد ازدياد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، ما أوقد شرارة مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا المستجد، ستطغى على طلب الوقود في ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط.

ويقول محللون إن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، وخطة بكين لتطبيق تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ يضر بالنفط وبقية الأسواق. وانخفض «خام برنت» 1.43 دولار، أو ما يعادل 4% إلى 34.63 دولاراً للبرميل، بعد أن نزل إلى المستوى المنخفض البالغ 33.54 دولاراً للبرميل.

بدوره، هبط «خام غرب تكساس الوسيط» 1.81 دولار، أو 5.3% إلى 32.11 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجع إلى 30.72 دولاراً في وقت سابق.

وارتفعت أسعار النفط بقوة في الأسابيع الأخيرة، ولاتزال على مسار تحقيق رابع مكسب أسبوعي بعد الانخفاضات التي سجلتها في أبريل 2020، حين انخفض الخام الأميركي دون الصفر. فيما انخفضت مخزونات النفط الأميركية الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات بزيادتها بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وفي نطاق الأسهم، هبطت الأسهم الأوروبية، أمس، إذ انخفض المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 1.6%، مع تراجع الأسهم المنكشفة على آسيا، مثل «إتش.إس.بي.سي هولدينغز» 5.5%، و«برودينشال» 8.4%.

وتراجع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 2% ليتخلف في الأداء عن المؤشرات المناظرة في أوروبا.

كما انخفضت الأسهم اليابانية، أمس، ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 0.8% إلى 20388.16 نقطة.

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