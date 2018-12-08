تراجع قيمة العملات الرقمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2017

المصدر: نيويورك ــ د.ب.أ

واصلت العملات الرقمية تراجعها مع موجة جديدة من الخسائر خلال تعاملات أمس، بعد أن بدّدت هيئة الأوراق المالية الأميركية الآمال في ظهور صندوق استثمار لتداول عملة «بتكوين» الرقمية في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وفقدت عملة «بتكوين» نحو 8.2% من قيمتها أمس، لتصل إلى أقل من 3400 دولار لكل عملة، وهو أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2017، بحسب بيانات وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية.

كما تراجع مؤشر «بلومبرغ» الأوسع نطاقاً للعملات الرقمية بنسبة 8.4% خلال تعاملات أمس. ويشمل هذا المؤشر عملات «إيثر»، و«لايتكوين»، و«إس.آر.بي» الرقمية.

وكانت هيئة الأوراق المالية الأميركية أعلنت اعتزامها اتخاذ قرارها بشأن السماح بإنشاء صندوق استثمار لتداول العملات الرقمية، في 27 فبراير المقبل وليس خلال الشهر الجاري كما كان متوقعاً، وهو ما شكل ضربة جديدة للعملات الرقمية التي تتراجع باطراد منذ بداية العام الجاري تقريباً.

وقدمت شركة «سوليد إكس» للتقنيات المالية، وشركة «فان إيك أسوشيتس كورب» لإدارة الأصول، اقتراحاً إلى هيئة الأوراق المالية الأميركية لإطلاق صندوق استثمار لتداول العملات الرقمية في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت «بلومبرغ» عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كوين في» لأبحاث العملات الرقمية، تيموثي تام، القول إن «المزاج العام في سوق العملات الرقمية سيّئ بالفعل. وأي نبأ سلبي يكون له تأثيرات استثنائية».

وفقدت عملة «بتكوين» نحو 80% من قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها قبل عام تقريباً، في حين يقل سعرها حالياً بنسبة 50% تقريباً عن متوسط السعر خلال آخر 200 يوم تداول.