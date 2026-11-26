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حوادث وقضايا
سرقة سعاد لطفي في لندن
سيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي تتعرض لسرقة حقيبة تضم مقتنيات فاخرة ومجوهرات وساعة ثمينة، أثناء مغادرتها في العاصمة البريطانية لندن
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