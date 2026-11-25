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«ميرة».. مساعك الحكومي الشخصي في الإمارات
أطلقت حكومة دولة الإمارات «ميرة»، المساعد الحكومي الشخصي الذكي، الذي يهدف إلى تسهيل حياة المتعاملين وتبسيط وصولهم إلى الخدمات الحكومية.
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