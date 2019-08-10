«بيريتاليا» تعرض «بيرلينيتا» الهجينة الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حددت شركة «بيريتاليا» الإيطالية الشهر المقبل، موعداً لطرح سيارتها السوبر رياضية الهجينة «بيرلينيتا» في السوق البريطانية، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات معرض «salon Prive». وأوضحت الشركة أن سيارتها السوبر رياضية الكوبيه «بيرلينيتا»، قادرة على بلوغ سرعة قصوى تصل إلى 332 كيلومتراً في الساعة، وذلك من خلال محركها الهجين القادر على إنتاج قوة 965 حصاناً، و1248 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، ويمكن للسائق المفاضلة بين أربعة أنماط للقيادة، من ضمنها نمط القيادة «مستقل»، الذي يتيح للسائق ضبط إعدادات القيادة بالصورة التي تلائمه، ووفقاً لاحتياجاته. وتتكامل البنية الميكانيكية المتفوقة للسيارة مع تصميم عدائي للهيكل الخارجي، جاء بمكونات مصنعة من ألياف الكربون العالي الصلابة والخفيف الوزن، تبرز بوضوح مع مكونات الإيروديناميكية الهوائية، سواء على صعيد الشفرة السفلية والفتحات الجانبية في المصد الأمامي، أو على صعيد فتحة غطاء المحرك، وصولاً لمكونات المصد الخلفي وحارث الهواء السفلي. وبالصورة ذاتها، جاءت المقصورة الداخلية بالعناصر الرياضية المصنعة من ألياف الكربون، والمتناغمة مع تطعيمات من الكروم المصقول بعناية، وكسوة جلدية فاخرة من «جلد النابا» الإيطالي لكل من المقاعد وحشوات الأبواب وعجلة القيادة، وصولاً إلى لوح قيادة يتضمن شاشة وسطية تعمل باللمس.