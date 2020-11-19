إزالة فواصل الصفحات في Word

المصدر: الإمارات اليوم

يُدرج تطبيق Microsoft Word فواصل الصفحات تلقائياً داخل المستند اعتماداً على حجم الصفحة والخط.

لكن هذا الأمر عادة لا يحدث في الأماكن المناسبة، وهو أمر قد يزعج المستخدمين الذين لا يرغبون في فصل أجزاء فقرات معينة عن بعضها، ويفضلون الاحتفاظ بتدفق النص بحيث يظل تصميم الصفحة كما هو في مخيلتهم.

وربما لهذا السبب أتاح تطبيق Word إمكانية إضافة فواصل الصفحات يدوياً إلى المستندات. غير أن المستخدم يخطئ ويضع الفاصل في مكان غير مناسب فيفضل حذفه. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Microsoft Word وأردت إزالة فواصل الصفحات يدوياً، اتبع الخطوات التالية: افتح مستند Word الذي تريد حذف الفواصل منه عبر الحاسب إذا كنت تستخدم إصدار الحاسبات المكتبية، ثم انقر فوق قائمة Home في أقصى يسار شريط القوائم أعلى الشاشة، وتوجه إلى قسم «الفقرة» Paragraph ضمن القائمة الفرعية التي ظهرت أسفل شريط القوائم، ومن ثم انقر فوق أيقونة الفقرة التي تبدو في شكل خطين ودائرة سوداء «¶» يمين أيقونة «التصنيف» Sort الخاصة بتنظيم البيانات في الجداول أبجدياً، وعندها ستظهر صفحة المستند موضح بها كل أنواع التنسيق كإضافة النقاط والمسافات والفاصلات، وستشاهد أيضاً «فواصل الصفحات» Page Breaks، وبعد ذلك انقر فوق الفاصل نقراً مزدوجاً، ثم فوق مفتاح «الحذف» Delete لإزالته.