التحول إلى «الوضع الداكن» في «تويتر» الخاص بـ «أندرويد»

المصدر: الإمارات اليوم

تتميز شبكة «تويتر» بالتدوينات القصيرة التي تجعل التواصل الاجتماعي قائماً بأقل قدر من الكلمات. وتصلح الشبكة للغاية في حالة متابعة الأخبار العاجلة والكوارث الطبيعية، لأن من يتواجدون في موقع الحدث، يمكنهم بث التدوينات بشكل سريع مختصر، فيتلقاها المستقبلون ويتجاوبون معها. غير أن مستخدمي شبكة «تويتر» في المساء يعانون التأثير السيئ للخلفية البيضاء للتطبيق على العينين؛ كونها لا تتناسب مع ظروف الإضاءة الخافتة، وقد ينتج عنها زيادة الضغط الذي يتعرض له البصر، إلا أنه ولحسن الحظ، يمكن لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» تحويل التطبيق إلى «الوضع الداكن» Dark Mode، من خلال فتح «تطبيق تويتر» Twitter App على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل طائر أزرق.

انقر فوق أيقونة ملفك الشخصي أعلى يسار الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى أيقونة المصباح الكهربائي في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوقها. وفي حال رغبت في العودة لـ«الوضع الفاتح»، فإنه يمكنك ذلك عبر تكرار الخطوات السابقة نفسها.