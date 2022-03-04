«موبفوي» تطلق ساعة ذكية تحلل صحة القلب والشرايين

المصدر: بكين ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة موبفوي الصينية» عن إطلاق ساعتها الذكية «TicWatch GTH Pro» الجديدة.

وأوضحت الشركة أن الساعة تعتمد على تقنية «Arty»، ومستشعرات حيوية مزدوجة لتحليل صحة القلب والشرايين، وبالتالي يمكنها تنبيه المستخدم إلى خطر الإصابة بالأمراض.

وتروج «موبفوي» للساعة الجديدة من خلال تجهيزها باثنين من المستشعرات البيولوجية «PPG» أحدهما مركب في الأسفل، والآخر على الجانب، لقياس القيم الصحية المهمة من الإصبع الموضوع عليه؛ إذ يتم تحديد أشكال الموجات الشريانية اعتماداً على قوة النبض، عندما يتدفق الدم في الجسم.

ومن خلال تلك القيم التي يتم احتسابها بواسطة الساعة الذكية، فإنه يتم الحصول على تحليل شامل للصحة. كما توفر الساعة الذكية العديد من الوظائف الصحية مثل معدل نبضات القلب «TruHR»، وقدرة التمرين «eCAP»، ومؤشر إجهاد القلب «HSX»، وعمر الشرايين «ArtyAge»، وبالتالي يمكن إنشاء ما يعرف باسم سجل «Arty Score»، الذي يجمع بين الأرقام الرئيسة المختلفة لصحة القلب والشرايين. كما توفر الساعة وظائف معروفة مثل قياس معدل نبضات القلب على مدار 24 ساعة، ونسبة تشبع الأوكسجين في الدم، ودرجة حرارة الجلد، وتتبع خصائص النوم والإجهاد.

ولهواة الرياضة، توفر الساعة 14 وضعاً مختلفاً للتمارين الرياضية، بما في ذلك الجري، والتجديف، والـ«يوغا».

وتمتاز ساعة «موبفوي» الجديدة بمقاومة الماء حتى «5 ATM»، كما أنها مزودة بشاشة «TFT» قياس 1.55 بوصة.

أما فترة تشغيل البطارية سعة 260 مللي أمبير ساعة، فتمتد إلى 10 أيام.