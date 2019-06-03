المصدر: الإمارات اليوم

إيقاف خدمات الموقع في «هوم بود»

يقدم المساعد الرقمي الشخصي الملحق بأجهزة «أبل»، المعروف بـ«سيري»، لمستخدمي سماعات «أبل» الذكية «هوم بود» HomePod التوقعات الخاصة بالطقس وحركة المرور في الأماكن المحيطة بهم. لكن بعض المستخدمين يفضلون إيقاف تفعيل خدمات الموقع في أجهزة «هوم بود»، وهو ما تتيحه «أبل» لهم بسهولة من خلال فتح تطبيق «المنزل» على الجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل «آي أو إس» Ios، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل منزل خشبي صغير.

انقر مع التثبيت، أو استخدم ميزة اللمس ثلاثي الأبعاد فوق أيقونة السماعة HomePod التي ترغب في إيقاف خدمات الموقع بها، ثم انتقل إلى نهاية النافذة الجيدة، وانقر فوق خيار: «الإعدادات» Settings في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة.

مرّر للأسفل حتى تصل إلى خيار: «خدمات الموقع» Location Services، ثم حرك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار لإيقافه عن العمل، وأخيراً، انقر فوق زر: «تم» Done للتأكيد.

حذف نتائج البحث في «غوغل»

يعتبر استخدام محركات البحث عبر الـ«ويب» أحد أهم الملامح التي يمارسها الجميع يومياً. إلا أنه قد يصادف المستخدم الذي يبحث عن موضوع ما، نتائج بحث لم تعد صالحة، لذلك، إذا صادفت هذه المشكلة وكنت تستخدم محرك بحث «غوغل»، فإن بمقدورك إزالة هذه المعلومات التي لم تعد صالحة من نتائج البحث من خلال نسخ عنوان الويب الخاص بالصفحة المقصودة من صفحة نتائج البحث، وهو العنوان الذي يظهر باللون الأخضر أعلى نتيجة البحث المرغوبة.

توجه إلى الصفحة الخاصة بتقديم طلبات إزالة المحتوى القديم من نتائج البحث عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏goo.gl/‏‏ktrB. ثم مرر داخل الصفحة والصق عنوان الويب في حقل النص الفارغ الوارد في نهاية الصفحة تحت المستطيل ذي اللون الأصفر.

انقر فوق زر Request Removal، وسيقوم «غوغل» بتحري الأمر، ويخبرك بما إذا كان من الممكن حذف هذه النتيجة أم لا. اما إن كانت الصفحة حذفت بالفعل، فإنه سيحذف نتيجة البحث عنها.