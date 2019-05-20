المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استخدام لوحة المفاتيح داخل Voice Memos

من التطبيقات التي يمكن إنجاز الكثير من أوامرها بالاعتماد على لوحة المفاتيح تطبيق: «المذكرات الصوتية» Voice Memos على أجهزة «ماك». لذلك، إذا كنت من مستخدميه، فإنه يمكنك الاعتماد على هذه المجموعة من الأزرار في التنقل داخل قائمة «المذكرات الصوتية»:

* إذا أردت اختيار مذكرة صوتية سابقة على المذكرة الحالية، انقر المفتاح الذي يحمل شكل «سهم» يشير للأعلى Upwards Arrow.

* إذا أردت الوصول إلى المذكرة التالية، انقر المفتاح الذي يحمل شكل «سهم» يشير للأسفل Downwards Arrow.

* إذا أردت الاستماع إلى المذكرة الصوتية أو إيقافها مؤقتاً، انقر مفتاح «المسافة» Space bar.

* إذا أردت تقديم المذكرة الصوتية لمدة 15 ثانية، انقر المفتاح الذي يحمل شكل «سهم» يشير لليمين Rightwards Arrow

* لو رغبت في إعادة الاستماع لـ15 ثانية سابقة في المذكرة الصوتية، انقر المفتاح الذي يحمل شكل «سهم» يشير إلى جهة اليسار Leftwards Arrow.

نقل ملكية الملفات في «غوغل درايف»

تحاول البرامج المكتبية التي تتخذ من الإنترنت قاعدة انطلاق لها، زيادة الميزات المتعلقة بالمشاركة والتحرير عبر الـ«ويب». وبناءً على ذلك تمنح المستخدم حرية إعطاء الآخرين حق التحرير، وإضافة التعليقات إلى المستندات المتبادلة بينه وبينهم. لذلك، إذا كنت ترغب في نقل ملف من ملفات «غوغل درايف» إلى مستخدم آخر، فيجب الانتباه إلى مجموعة من النصائح:

* إذا نقلت ملكية ملف لشخص آخر، فلن يكون بمقدورك التعديل فيه أو تحريره، أو التعليق عليه، إلا إذ أتاح لك المالك الجديد هذا الحق، كما أن بمقدوره إزالة الحق في التعديل لاحقاً.

* إذا أردت نقل ملكية الملف إلى شخص آخر، ينبغي أولاً أن تشارك الملف معه عبر زر «مشاركة» share، سواء أثناء فتح الملف، أو من خلال الصفحة الرئيسة لتطبيق «غوغل درايف».

* في حال رغبت بنقل ملكية أكثر من ملف، انقر مع التثبيت فوق زر control ضمن لوحة المفاتيح ثم انقر فوق كل ملف ترغب في نقله، واستكمل إجراءات النقل.