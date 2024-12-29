سباق حلبة «يو تي في» للسيارات في مهرجان ليوا اليوم

تنطلق اليوم، فعاليات سباق حلبة «يو تي في» ضمن مهرجان ليوا الدولي، وهو سباق سيارات على مضمار يجمع بين التحديات الطبيعية والتضاريس الصعبة، ويشارك فيه نخبة السائقين.

يضم السباق فئتين الأولى «التوربو» وهي مخصصة للمركبات المزودة بأنظمة توربو لزيادة الأداء، والثانية فئة «بدون توربو» وتستهدف المركبات القياسية مع الالتزام بالمعايير الفنية المحددة.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، محمد المشغوني: «إن السباق يعد منصة تجمع بين الاحترافية والتحدي، حيث يتميز المسار بقدرته على اختبار مهارات القيادة في بيئات متعددة تتطلب تركيزاً عالياً وتحكماً دقيقاً بالمركبة»، مشيراً إلى أن «الحلبة جرى تصميمها بحيث تدمج بين التحديات التي تحاكي التضاريس الطبيعية، وأعلى معايير السلامة لضمان تجربة مميزة وآمنة».