"الإمارات للدراجات" يتصدر التصنيف العام من طواف فرنسا

حصل تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية على القميص الأصفر، بعد تصدره التصنيف العام في نهاية المرحلة الثانية من طواف فرنسا، الممتدة لمسافة 199.2 كم من تشيسيناتيكو إلى بولونيا.

وشهدت تلك المرحلة منذ الكيلومترات الأولى تقدماً ملحوظاً لعدد من الدراجين عن المجموعة الرئيسية، ثم تزايد الفارق تدريجياً ليصل إلى 9 دقائق بين المتقدمين والمجموعة الرئيسي، وكانت النقطة الحاسمة من سباق الأمس على مسار سان لوكا بمتوسط انحدار يصل إلى 10.6 في المائة? والذي تجاوزه الدراجون مرتين.

وفي الصعود الثاني، على بعد 12.6 كم من خط النهاية، حقق كيفين فاكولين " فريق اريكا- بي & بي هوتيلز" الفوز بانطلاقه عن المجموعة المتقدمة وتجاوز الجميع.. وبعد فترة وجيزة، قام بوجاتشار بهجوم مضاد، مخترقا المجموعة الرئيسية.

واجمالا أنهى الدراج السلوفيني تادي بوجاتشار من فريق الإمارات المرحلة الثانية بالمركز الأول في التصنيف العام بفضل حصوله على المركز الرابع في المرحلة الأولى.