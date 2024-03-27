أسماء الحوسني: تدريبات الجوجيتسو حرمتني من «السمبوسة» في رمضان

أكدت لاعبة نادي بني ياس والمنتخب الوطني للجوجيتسو أسماء الحوسني، أن خوض التدريبات والمباريات في شهر رمضان له حسابات مختلفة بالنسبة إلى اللاعبين واللاعبات، مبينة أن الحفاظ على الوزن واللياقة البدنية من الأمور الأساسية التي تركز عليها، لافتة إلى أنها تنازلت عن وجبتها المفضلة «السمبوسة» في الشهر الفضيل حتى تحافظ على وزنها المثالي.

وقالت أسماء الحوسني لـ«الإمارات اليوم» عقب تتويجها مع بني ياس بلقب كأس رئيس الدولة للجوجيتسو للمرة السادسة توالياً، إن شهر رمضان له أجواء خاصة، موضحة: «التدريبات تقام في توقيت متأخر، ونسق اليوم مختلف، خصوصاً مع الصيام، بينما نحتاج إلى تعويض نقص السوائل في أجسامنا، وفي الوقت نفسه تناول الأطعمة الصحية التي لا تؤثر على مردودنا أثناء التدريبات والمباريات».

وأشارت إلى أنها رغم الضغط الكبير الذي تتعرض له بسبب دراستها للهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة في أبوظبي، فإنها تحرص على أن توازن بين الدراسة وممارستها للعبتها المفضلة، وقالت: «رغم صعوبة دراسة الهندسة إذ إنني في السنة الثالثة حالياً، فإني تمكنت من عمل توازن بينها وبين ممارسة رياضة الجوجيتسو، وجعلت من اللعبة أفضل داعم لي في دراستي، وعاملاً أساسياً في تفوقي من خلال عمل نظام يومي خاص موزع بين التدريب والدراسة، وأمور الحياة الأخرى».

وشددت على أن رياضة الجوجيتسو أسهمت في تطور شخصيتها بشكل كبير، وقالت: «الرياضة بشكل عام مهمة للإنسان، ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص لها تأثير مهم في بناء شخصية الفرد، ومنحه الثقة في نفسه، وهو ما حصلت عليه منذ سن مبكرة، حيث أسهمت في تكوين شخصيتي ومنحتني الثقة والقدرة على التفكير واتخاذ القرارات بشكل سريع ودقيق، إذ إنني أراها مناسبة تماماً للمرأة مثلما هي مؤثرة بشكل إيجابي للرجال».

وتحدثت أسماء التي دخلت تاريخ الرياضة الإماراتية بعدما أصبحت أول فتاة إماراتية تحصل على ميدالية ذهبية في الفنون القتالية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو العام الماضي عن سبب اختيارها لرياضة الجوجيتسو، وقالت: «بدأت ممارسة الجوجيتسو منذ 10 سنوات عبر مشروع الجوجيتسو المدرسي، وكان لي الحظ في استمرارية ممارسة هذه الرياضة التي غيرت نظرتي إلى الحياة بشكل كبير، وأسهمت في تطوير شخصيتي، ومستواي الدراسي، وهو ما انعكس على بقية أمور الحياة».

وعن سبب حصول بني ياس على لقب كأس رئيس الدولة للمرة السادسة توالياً في البطولة التي أقيمت الشهر الجاري في مبادلة أرينا، قالت: «قدمنا بطولة قوية جداً، ورغم صعوبة المنافسة مع أندية الدولة التي استعدت جيداً لهذا الحدث الكبير، كان أهم أسباب نجاحنا هو أننا لعبنا كفريق واحد، ولم نركز على إنجازات شخصية».

ورداً على سؤال حول طموحاتها المستقبلية، أكدت أسماء الحوسني أن هدفها الأساسي التركيز مع المنتخب الوطني ورفع اسم دولة الإمارات في أهم البطولات القارية والعالمية، بينما أشارت إلى أنها تعمل بكل قوة من أجل الحصول على الحزام الأسود خلال الفترة المقبلة، وكذلك تأسيس أكاديمية خاصة لتعليم الجوجيتسو، ونقل خبراتها للاعبات الناشئات دعماً لهن وتطويراً لقدراتهن خصوصاً الموهوبات منهن.

واختتمت تصريحاتها بتأكيدها على أنها تركز فقط على ممارسة رياضة الجوجيتسو، مشيرة إلى أنها لا تجد الوقت الكافي لممارسة ألعاب أخرى، حيث إنها تفضل أن تركز على رياضة واحدة، خصوصاً أنها وصلت إلى مستويات عالية، ودرجة كبيرة من الاحترافية، متمنية أن تحقق أكبر عدد من الانتصارات والميداليات في مسيرتها مع اللعبة.