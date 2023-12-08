6 ميداليات جديدة لـ"أصحاب الهمم" في الألعاب العالمية

أضاف لاعبو منتخب الإمارات 6 ميداليات جديدة (ذهبية وفضية و4 برونزيات)، إلى رصيدهم في ثالث أيام دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم، والمقامة منافساتها حالياً في تايلاند. واستطاع منتخب ألعاب القوى حصد ميداليتين جديدتين عن طريق أحمد الحوسني، الذي أحرز المركز الأول وذهبية مسابقة رمي الرمح فئة F34 بمسافة قدرها 18,02م، وأحمد المازمي الذي أحرز الميداليّة البرونزية في نفس المسابقة محققا مسافة 17,55م.

وفي رفعات القوة حققت اللاعبة موزة الزيودي، ميداليتين متمثلين في فضية الترتيب العام بالإضافة إلى برونزية المجموع لوزن أقل من 55 كجم. كما فاز فهد محمد، لاعب منتخب رفعات القوّة، بميداليتين برونزيتين للفردي والمجموع لوزن أقل من 97كجم.