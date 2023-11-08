"ليوا الرياضي" يتوج الفائزين في السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة

نظم نادي ليوا الرياضي السباق الثاني للخيول العربية الأصيلة، بميدان الخيول في مدينة زايد. وفاز بلقب الشوط الأول، أمس، لمسافة 1400 متر "الخيل الغربي" للمالك سيف عشير علي، وتلاه "أف ساناد" لخليفة مطر، و"إف السنا" لراشد المزروعي. وشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، تتويج "حمدان الغربية" لسهيل علي المزروعي بالمركز الأول، وتلاه "إي اف العريق"، لسيف عشير، و"اس غازي" لأحمد محمد المحيربي.

وأحرز "اس جنجال" لسيف عشير، المركز الأول في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، وتلاه "اي كيو" لعبدالله القبيسي، و"الزعيم" لسعيد راشد الشامسي.

وفي ختام السباق، توّج سلطان المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى.