60 أكاديمية تشارك في بطولة أبوظبي للجوجيتسو بجولة ميامي  

تستضيف مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، الجولة الثانية من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو يومي 16 و17 الجاري. وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو(AJP) منظم الحدث، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لإقامة الحدث بمشاركة أكثر من 60 أكاديمية تمثل ما يزيد على 30 دولة حول العالم، وأنه من المتوقع أن تكون المنافسة قوية في الفئات كافة، في ظل عودة اللاعبين أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة، الباحثين عن تطوير مهاراتهم والانطلاق من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف.

وتعكس هذه الخطوة رغبة الرابطة في تعزيز انتشار هذه الرياضة وزيادة التنوع الجماهيري في الولايات المتحدة الأميركية. كما أعلنت الرابطة أن 22 لاعباً من فئة المحترفين سيمثلون الإمارات في هذا الحدث العالمي الكبير، من بينهم أربعة لاعبين من أصحاب الحزام البني، ومن أبرزهم سلطان الحوسني، ومحمد العمري اللذان يمتلكان رصيداً كبيراً من النقاط في لائحة التصنيف الدولي السنوي للرابطة.

وبجانب اللاعبين الإماراتيين ستشهد البطولة مشاركة العديد من الأسماء الكبيرة من البرازيل والولايات المتحدة الأميركية والعالم منهم: فيليبي أندرو وهياجو جورج وروزفلت سوسا، وهم من بين أفضل لاعبي الجوجيتسو في العالم.

و أكد مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو،

طارق البحري، أن بطولة أبوظبي غراند سلام التي ولدت عام 2015، تُعدّ واحدة من أهم وأكبر بطولات الجوجيتسو في العالم، وتمت إعادة فئة أصحاب الحزام الأزرق للمشاركة في المنافسات على ضوء الرغبة في إتاحة الفرصة لمختلف الفئات في تطوير مستواهم، من خلال الوجود في حدث دولي كبير، مثل جولة الولايات المتحدة الأميركية في مدينة ميامي.

• 22 لاعباً من فئة المحترفين سيمثلون الإمارات في الحدث العالمي الكبير.