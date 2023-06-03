منتخب الإمارات للجودو يحقق برونزية الجائزة الكبرى في طاجيكستان

توج منتخبنا الأول للجودو بالميدالية البرونزية في افتتاح بطولة الجائزة الكبرى للجودو التي تقام بقاعة قصر التنس بمدينة دوشانبي عاصمة طاجيكستان والتي شهدت مشاركة 315 لاعبا ولاعبة من 40 دولة حول العالم. وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ومع ختام اليوم الأول، تقف 3 منتخبات في صدارة الترتيب العام برصيد ذهبية واحدة وهي منتخبات طاجكستان وأوزبكستان وسلوفينيا، بينما احتل منتخبنا المركز الأول على مستوى الدول العربية الأربع المشاركة والسابع في الترتيب العام برصيد الميدالية البرونزية التي حققتها اللاعبة بشرات في وزن 52 كجم للسيدات، والمركز الخامس في وزن 57 كجم للسيدات عن طريق اللاعبة باتسو.

وستشهد الجولة الختامية منافسات الوزن الثقيل الذي يشارك فيه لاعبنا أرام بوزن تحت 90 كجم، حينما يلتقي اللاعب البحريني ماريف سليم، فيما يتواجه لاعبنا معروف في (وزن فوق 100 كجم) مع بطل طاجيكستان رحمان منصور.