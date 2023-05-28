محمد بن سليم ورئيس الفيفا يبحثان التعاون في مجال الحوكمة الرياضية

بحث محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات اليوم مع جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سبل التعاون في مجالات الحوكمة الرياضة، وممارسة الإشراف والتحكيم وذلك على هامش انطلاق جائزة موناكو الكبرى.

وقال بن سليم : " ناقشنا أيضا خلال اللقاء إمكانية تبادل خبراتنا حول الإشراف والتحكيم من مركز العمليات عن بُعد التابع للاتحاد الدولي للسيارات في جنيف واستخدام تقنية الحكم المساعد بالفيديو في كرة القدم ".