إنجاز تاريخي لمنتخب الخماسي الحديث في أول مشاركة دولية

حقق منتخب الإمارات للخماسي الحديث إنجازا تاريخيا في أول مشاركة للفريق في بطولة جنوب شرق اسيا المقامة حاليا في تايلاند بعد أن تمكن من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى غرب آسيا عبر صالح السويدي، كما فاز زميله جاسم العبدولي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما فاز السويدي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة جنوب شرق آسيا.

وأشادت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث رئيس وفد المنتخب في بانكوك بالإنجاز التاريخي للفريق، مؤكدة أنه يترجم جهوداً كبيرة لمنظومة الاتحاد خلال فترة قصيرة بعد تأسيسه ويتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني.