نجوم العالم في الجوجيتسو: وجدنا في أبوظبي بيئة ملهمة ومحفزة لممارسة اللعبة

يشعر لاعبو الجوجيتسو بحب كبير تجاه أبوظبي، حيث تعد وطناً ثانياً لهم وملاذاً رياضياً يستقطب أفضل الرياضيين على مستوى العالم. وباتت بطولات جراند سلام للجو جيتسو المقامة في أبوظبي وتنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، هدفاً يسعون جاهدين للمشاركة فيه وتحقيق نجاحاتهم، إذ تجد في قلب أبوظبي مجمعات رياضية متطورة وبيئة رياضية آمنة، تسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الجوجيتسو، ويقدم المجتمع الرياضي المحلي في أبوظبي دعماً غير محدود للرياضيين.

وعلى هامش بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي اختتمت في أبوظبي وأقيمت في صالة مبادلة أرينا بين 5-7 الجاري، نظمت اللجنة المنظمة للبطولة حملة إعلامية للترحيب بالأبطال والمشاركين، حيث تم رفع هاشتاغ باللغة الإنجليزية #Welcome_Home والذي يعني بالعربية "أهلا بكم في وطنكم"، إذ حقق تفاعلًا كبيرًا ونجاحًا ملحوظًا في نشر روح الضيافة والترحاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، ولاقى استجابة رائعة من الجماهير واللاعبين والمنظمين.

وعبر نجوم الجوجيتسو العالمي عن محبتهم وامتنانهم لعاصمة الرياضة أبوظبي التي يرون أنها بمثابة وطنهم الثاني، حيث يجدون فيها الدعم والتشجيع والمنافسة العالمية. وإن حبهم واعتبارهم لأبوظبي ينعكس في حضورهم المتواصل في بطولات جراند سلام للجوجيتسو وغيرها من البطولات والفعاليات التي تنظمها AJP ، حيث يتنافس نخبة من أفضل اللاعبين لتحقيق ألقاب البطولة ويسعون لتحقيق النجاحات فيها وتحطيم الأرقام القياسية ومن خلال تنظيم هذه البطولات تتجلى الرؤية الرياضية المتقدمة والاهتمام الكبير بتطوير رياضة الجوجيتسو على المستوى العالمي.

وقال البرازيلي أدريانو أروخو الحاصل على ذهبية أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو: "أبوظبي هي المكان الذي أجد فيه الحب والتقدير الحقيقي، عشت فيها ٨ سنوات وسعيد جداً بتواجدي هنا، وإن مجتمع الجوجيتسو في هذه العاصمة يشعرني وكأنني مع عائلتي الثانية. وأضاف: نحن نتعاون وندعم بعضنا البعض، ونتشارك نفس الأحلام والأهداف والشغف والتحديات وأنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من هذا المجتمع الرائع."

وعبرت الصينية جو مان عن سعادتها البالغة في المشاركة بالبطولة قائلة: " أبوظبي مدينة رائعة، ولقد شعرت بالترحيب والراحة في كل مرة أزور فيها هذه المدينة الجميلة. أشعر بالراحة والثقة أثناء المشاركة في البطولات هنا".

وأضافت البرازيلية إنجريد ألفيس الحاصلة على لقب أفضل لاعبة في بطولة أبوظبي للحزام الأسود:"أبوظبي تمنحنا فرصاً لا تضاهى للتعلم والنمو في رياضة الجو جيتسو، ليس فقط بفضل المنافسات القوية والبطولات الرائعة التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP لنا، بل أيضاً بفضل الجو المحفز والتعاون الذي ينعم به مجتمع الجوجيتسو هنا، ونشعر بأننا جزء من عائلة كبيرة".

وعبرت البرازيلية ديانا تكسيرا صاحبة ذهبية البطولة عن سعادتها في العيش بأبوظبي، وقالت: "وجدت في أبوظبي بيئة ملهمة ومحفزة لممارسة رياضة الجوجيتسو، ويتميز مجتمع الجوجيتسو هنا بروح التضامن والتعاون، حيث يشجع الجميع بغض النظر عن المستوى أو الجنسية".