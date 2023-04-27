«تحدي أبوظبي للغولف» تنطلق اليوم بمشاركة المصنفين

تنطلق اليوم بطولة «تحدي أبوظبي» في نادي أبوظبي للغولف، بمشاركة 19 لاعباً سبق لهم الفوز بألقاب في جولة «دي بي ورلد»، بمجموع 46 لقباً من أعلى مستوى لمحترفي الغولف. ويوجد في البطولة الأسكتلندي ستيفن جالاشر، الفائز بأربعة ألقاب في «دي بي ورلد»، وأحمد سكيك المصنف الإماراتي الأول في الدولة لفئة الهواة، إضافة إلى لاعبي المنتخب محمد سكيك، وخليفة المسعود، وراشد الجسمي، وراشد العمادي، وراشد النقبي، وأحمد المشرخ، بجانب مدرب الغولف المحلي لويس جوجان، وبعض اللاعبين من السعودية والمغرب وتونس.

وتأتي إقامة هذه البطولة لتدشن عودة جولة التحدي للمرة الأولى إلى الإمارات منذ 2018، بفضل الشراكة الطويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الإمارات للغولف، بجولتيها «دي بي ورلد» و«التحدي».