منافسة ثلاثية على صدارة كأس الغولف

دخل لاعبا المنتخب الوطني حسن المشرخ وسيف ثابت في منافسة قوية مبكرة مع جوناثان سيلفراج على صدارة منافسات فئة الرجال ببطولة كأس رئيس الدولة للغولف، والتي انطلقت فعالياتها في أبوظبي بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار. وانطلقت فعاليات هذه النسخة أمس على ملاعب نادي أبوظبي للغولف، حيث يرعاها منذ انطلاقتها 2012 بنك "اتش اس بي سي".

وحقق 3 لاعبين نتائج مميزة مع بداية منافسات فئة الرجال، حيث تصدر سيلفراج البطولة برصيد 71 ضربة، وحل حسن المشرخ وسيف ثابت بالمركزين الثاني والثالث على الترتيب. كما حل نجم المنتخب وحامل اللقب أحمد سكيك في المركز الخامس رغم عودته لساحات اللعبة بعد غياب لأكثر من 6 شهور بسبب الإصابة، وتمثل مشاركته محطة مهمة قبل خوض فعاليات البطولة الخليجية، المقررة بمملكة البحرين من 5 إلى 9 مارس القادم.