كأس دبي الفضية للبولو تواصل منافساتها بمباراتين حاسمتين غدا

تواصل كأس دبي الفضية للبولو فعالياتها غداً بمباراتين مهمتين في حسم الصراع على التأهل لنهائي البطولة المقرر السبت المقبل. ويلتقي غدا فريقا "الإمارات" و"الحبتور ايفزا"، كما يواجه فريق "بنجاش" فريق "إيه أم".

وقطع فريق "الحبتور ايفزا" خطوة مهمة نحو التأهل للنهائي بتحقيق انتصاره الثاني في البطولة خلال منافسات الجولة الثالثة للبطولة، التي تقام فعالياتها حاليا بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وشهدت منافسات الجولة الماضية من البطولة تسجيل 34 هدفاً في مباراتين؛ حيث فاز "الحبتور ايفزا" على "بنجاش" 7-6 (بالهدف الذهبي)، وفاز فريق "إيه أم" على "ذئاب دبي كافو" 11-10.