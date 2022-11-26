الفرنسي ليو بيرجير يتوج بطلا في ختام مونديال الترايثلون "أبوظبي 2022"

أُسدل اليوم الستار على منافسات نهائيات بطولة العالم للترايثلون "أبوظبي 2022" برعاية ضمان، التي استضافتها أبوظبي للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واستمرت 4 أيام في جزيرة ياس، بمشاركة أبرز رياضي الترايثلون حول العالم.

ونجح الفرنسي ليو بيرجير من اقتناص لقب (نخبة الرجال) بحصوله على المركز الأول، محققاً زمناً قياسياً قدره 01:44:14 ساعة، ليصبح المصنف الأول على مستوى العالم فور إعلان فوزه بلقب البطولة، يليه في المركز الثاني الأمريكي مورجان بيرسون محققاً زمناً قدره 01:44:25 ساعة، متقدماً بـ0.09 ثوانٍ على البلجيكي جيل جينس، في حين جاء المصنف الأول على مستوى العالم سابقاً النيوزيلندي هايدن وايلد في المركز السادس، محققاً زمناً قدره 01:45:13 ساعة.

وافتتحت منافسات اليوم الختامي، بسباق الترايثلون البارا لمبي التتابعي المختلط والمفتوح بمشاركة 9 فرق، وتضمن السباق، السباحة لمسافة 150متر، وركوب الدراجات الهوائية لمسافة 4.5 كيلومتراً، والجري لمسافة 1.2 كيلومتراً. واختتمت المنافسات بفوز فريق استراليا 2 محققاً زمناً قدره 01:03:47 ساعة، متقدماً بـ 2:59 دقيقة على الفريق الأمريكي 1، في حين جاء الفريق الأمريكي 2 في المركز الثالث متخلفاً بـ 3:12 دقيقة.